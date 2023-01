Anziano trovato morto per terra riverso su una pozza di sangue: la Polizia indaga

Alessandria – Ieri sera al numero 27 d’un alloggio in Via San Pio V 27 sono intervenute pattuglie della Squadra Mobile e della Scientifica in quanto nell’appartamento è stato trovato un uomo anziano di 83 anni privo di vita. Abitava da solo e le cause del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti. Un’ipotesi è quella per cui si sia alzato, forse per andare in bagno, ma per un malore sia caduto sbattendo la testa e ferendosi a morte contro un mobile. L’ipotesi della caduta accidentale non sembra essere l’unica in quanto qualcuno avrebbe sentito rumori riconducibili a una lite provenire dall’interno. L’hanno trovato riverso a terra su una pozza di sangue. L’allarme è scattato verso le nove di sera grazie alla segnalazione d’un vicino che ha chiamato la vittima senza avere risposta, per cui s’è preoccupato e ha telefonato al 113. Sul posto anche i medici del 118. La scientifica ha terminato i rilievi intorno all’1:25 di notte.