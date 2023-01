La JC ci crede ma non basta, Omegna vince 77-81

Casale Monferrato (Ufficio Stampa As Junior) – Non basta alla Junior una gran prova di orgoglio e grinta in questa seconda partita del girone di ritorno, la Paffoni Fulgor Omegna si aggiudica infatti la vittoria 77-81.

De Ros e Antelli danno il via alla gara mentre sotto canestro si lotta con aggressività: Omegna prova a premere sull’acceleratore con il canestro del 4-7. Coach Cristelli ferma il gioco per ricompattare le idee e al rientro ci pensa ancora De Ros a muovere la retina rossoblù; le maglie della difesa casalese si stringono e Staffieri è siderale dall’arco (9-10). Balanzoni e Raiteri si rispondono a vicenda: la Paffoni non è precisa dalla linea della carità ma sono ancora i rossoblù ad andare a segno per il 16-13.

Inizio di secondo quarto con una Junior in trance agonistica che in un amen si porta sul 24-15 a firma di Staffieri e Saladini, mentre Omegna cerca di non far scappare i casalesi ma anche Negri si iscrive a referto dall’arco; gli ospiti non ci stanno e aumentano ulteriormente il ritmo di gioco approfittando anche di un calo dei rossoblù e si portano così sul 27-23. Apuzzo realizza entrambi i liberi a disposizione per poi infiammare a retina con una tripla: dalla parte opposta del campo Markovic è anche lui chirurgico a gioco fermo e Pittarelli non è da meno dall’arco. De Ros e Negri provano ad incrementare il vantaggio juniorino, ma la Fulgor rimane lì; Staffieri continua a mostrare i muscoli a rimbalzo e il libero di De Ros chiude il quarto sul 37-34.

Nel terzo quarto la Junior si fa riagganciare e superare (40-41) pur tenendo alto il ritmo di gioco: Negri prova a scuotere ulteriormente i suoi ma Solaroli non è da meno. Omegna ingrana la marcia e si porta sul 46-50 mentre Staffieri realizza a gioco fermo: gli ospiti muovono ancora la retina ma Jovanovic prova a suonare la carica con la tripla che chiude il quarto 51-54.

Saladini e Antelli aprono gli ultimi 10’ di gioco, con Torgano che piazza la tripla del 53-59 dopo che il ferro ne aveva rigettate due ai rossoblù. La Fulgor aumenta ancora una volta il ritmo approfittano del fatto che la Junior continua a litigare con il ferro: Apuzzo non sbaglia dalla linea della carità, Riva non è da meno dall’area (57-61) e anche la coppia De Ros – Saladini muove la retina rossoblù. Markovic non incide dalla lunetta ma Casale non riesce ad approfittarne e Torgano punisce nuovamente dalla lunga distanza; la difesa ospite è serrata ma Saldini trova la tripla del 63-65 seguito a ruota da Raiteri. La partita s’infiamma se possibile ancora di più con Markovic e Staffieri ad andare a segno dai 3.75 metri per il 73-76 a poco meno di 1’ dalla fine: la Paffoni trova un solo libero a segno per Picarelli mentre Saladini, a sua volta, non sbaglia (75-77). Coach Quilici chiama time out per l’ultimo possesso ed è ancora lunetta per Omegna che realizza entrambi i tiri: il tiro di Riva non va e i liberi di Markovic e De Ros chiudono la gara con la vittoria della Paffoni.

Junior Casale Monferrato – Fulgor Paffoni Omegna: 77-81 (16-13; 37-34; 51-54)

Junior Casale: Riva 9, Jovanovic 3, De Ros 10, Geraci NE, Staffieri 17, Apuzzo 7, Raiteri 8, Ciocca NE, Negri 10, Saladini 13. All. Cristelli

Fulgor Omegna: Minoli 4, Segala, Forte NE, Torgano 6, Antelli 20, Vukv NE, Markovic 15, Balanzoni 7, Marini 2, Solaroli 15, Picarelli 12, Santiago NE. All. Quilici