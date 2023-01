Vertice antimafia a Casale Monferato

Casale Monferrato – La Fondazione “Antonino Caponnetto” ha scelto Casale Monferrato come sede per il 32° Vertice Nazionale Antimafia in programma per l’11 e il 12 febbraio 2023 al Teatro Comunale.

Questo il programma.

Sabato 11 febbraio 2023, ore 16 – Premi per la Legalità:

– Sen. Nello Musumeci, Ministro della Protezione Civile e Politiche del Mare.

– On. Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario Ministero Giustizia.

– On. Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera dei deputati

– Dott. Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte.

– Dott. Enrico Cieri, Procuratore capo Alessandria.

– Dott. Marcello Viola, Procuratore capo Milano.

– Dott. Michela Tamagnone, Presidente tribunale civile di Vercelli.

– Dott. Sergio Molino, Questore di Alessandria.

– Col. Massimo Pucciarelli, Comandante GdF Alessandria.

– Col. Massimiliano Rocco, Comandante carabinieri Alessandria.

– Cap. Valerio Azzone, comandante carabinieri Casale Monferrato.

– Dott. Paola Severini Melograni, direttore Agenzia Angelipress.

– Dott. Federica Angeli, giornalista antimafia.

– Dott. Giorgio Marsiaj, Presidente Sabelt Spa.

– Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, attori.

Domenica 12 febbraio 2023, ore 10 – Premi per la Legalità:

– On. Guido Crosetto, Ministro della Difesa.

– On. Gilberto Picchetto, Ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica.

– Dott. Giorgio Reposo, magistrato.

– Dott. Carmine Bagno, vice Questore Commissariato PS Casale Monferrato.

– Cap. Salvatore Francesco Costa, comandante GdF Casale Monferrato.

– Dott. Salvino Paternò, già colonnello carabinieri, criminologo.

– Dott. Angelo Iannone, già colonnello dei carabinieri, scrittore.

– S.E. Monsignor Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato.

– Elio Carmi, Presidente Comunità Ebraica.

– Dott. Massimo Giannini, direttore responsabile “La Stampa” di Torino

– Pino Maniaci, direttore Telejato.

– Olimpia Orioli, Mamma Coraggio “I fidanzatini di Policoro”.

– Domenico La Corte, imprenditore-mecenate.

– Dott.ssa De Giovanni Daniela, dirigente medico Oncologia.

– Dott.ssa Anna Eccettuato Burke, referente Associazione Alzheimer DFC.