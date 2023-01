Eternit: l’imprenditore svizzero Schmidheiny alla sbarra per omicidio volontario con dolo eventuale

Novara – A un anno e mezzo dal suo inizio, oggi, davanti alla Corte d’Assise di Novara, partiranno le requisitorie dei pubblici ministeri. Le vittime dell’amianto di Casale Monferrato (Alessandria) denunciano che ancora oggi ci si ammala di mesotelioma pleurico, una forma tumorale che deriva proprio dall’esposizione all’amianto: i dati parlano di 50 nuovi casi all’anno nella zona, quasi uno alla settimana.

A dover rispondere di questa strage silenziosa è l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny. Dopo un primo processo (iniziato nel 2009) in cui gli era stato riconosciuto il disastro ambientale (poi prescritto in Cassazione nel 2014), adesso per lui l’accusa è più pesante: omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di 392 persone. E siamo al Processo Eternit Bis che è partito da Torino. Questa volta però i giudici hanno deciso di spacchettare il procedimento e inviare i fascicoli alle procure di competenza territoriale delle vittime. Per Casale Monferrato è competente quella di Vercelli, che non avendo la Corte d’Assise ha sposato il processo a Novara e tutte le udienze si sono tenute nell’Aula Magna dell’Upo. In questi mesi Schmidheiny ha dovuto rispondere della stessa accusa anche a Napoli e a Torino. In entrambi i casi però i processi di primo grado si sono conclusi con la derubricazione dell’omicidio da volontario a colposo.

Foto tratta da

https://www.stephanschmidheiny.com/it/imprenditorialita/