Il Derthona pareggia in zona Cesarini

Tortona – Il Derthona strappa in extremis un pareggio casalingo contro la Fezzanese. Partenza stentata per i nostri che favorisce l’aggressività degli ospiti in gol con Mariotti che insaccata al 6′. Pareggio dei Leoncelli all’87’ con Manasiev con una conclusione dalla distanza. Al 93’ sempre Manasiev su calcio piazzato manda di poco sopra la traversa.

Derthona: Fiory, Tarantino, Sacca, Ciko, Manasiev, Tambussi, Romairone, Fomov, Daffonchio, Diagne (60’ D’Arrigo), Turchet (62’ Villa). All. Chezzi.

Fezzanese: Salvalaggio, Nicolini L., Selimi, Cantatore (84’ Nicolini A.), Andrei, De Martino, Mariotti (84’ Fiori), Toccafondi (78’ Magistrelli), Gabrielli, Scarlino (72’ Baudi), Anich. All. Turi.

Gol:6’ Mariotti, 87’ Manasiev.

Arbitro: Santinelli di Bergamo.