La Novipiù Monferrato Basket non passa a Rieti

Rieti (Ufficio Stampa NoviPiù Monferrato Basket) – Niente da fare per la Novipiù Monferrato Basket: al PalaSojourner arriva un’altra sconfitta. Contro la NPC Rieti finisce 88-78. Per la prima assoluta da capo allenatore in rossoblu di coach Stefano Comazzi è out per un problema fisico Luca Valentini. Quintetto inedito con Ellis, Redivo, Formenti, Leggio, Martinoni.

Comincia la gara con la tripla di Leggio. Bei segnali sull’asse Redivo-Martinoni con il capitano che si sblocca subito. Risponde il giovane Maglietti, poi spazio per Castellino. Pesano i due falli di Ellis. Tucker si mette in proprio con un semigancio pregevole poi ancora Leggio che da fuori fa male. Entra anche Carver che va subito a referto. Sul 12-20 gara sospesa per una decina di minuti a causa di un malore di uno spettatore sulla tribuna. Il parziale 5-0 dei padroni di casa rimette in carreggiata Zugno e compagni. Le triple di Poom e Castellino chiudono il primo quarto sul 21-27.

Si parte con la bomba di Del Testa. Momento di difficoltà della Novipiù che sembra aver perso lo smalto migliore. Tucker è imprendibile in area. Nonostante le percentuali basse ai liberi Rieti trova il pari e con la schiacciata sempre di Tucker vola sul 29-27. Gioco da tre punti di Geist. È un parziale di 12-0 quello che inchioda il match in questa fase. C’è Leggio, dopo 4’30” di assenza dal canestro per Monferrato. Martinoni timbra il cartellino, stesso lavoro anche per Zugno. Leggio da fuori è una sentenza questa sera: quarta tripla. Gli esterni rossoblu continuano a far fatica in questa frazione. Tucker e Timperi firmano il break con cui si va all’intervallo: 43-39.

Rieti ha più ritmo e parte meglio. Tucker sotto le plance con la sua fisicità continua a fare di tutto. Chiuderà a 28 punti complessivi. Redivo si sblocca dalla lunetta. A metà quarto il tabellone dice +14 per i padroni di casa. Una bella correzione di Carver, Martinoni in risposta di Geist. Match spezzettato dai tanti fischi arbitrali e viaggi in lunetta. Anche Rotondo porta a casa punti importanti. Si va all’ultimo riposo sul 66-53. Sfida che sembra ormai compromessa. Bonacini con i suoi primi punti della partita fa prendere il largo ai suoi. Redivo entra dentro per il nuovo -15. Del Testa da fuori, finalmente Ellis e Redivo con due giocate tecnicamente di alto livello. Ai liberi Rieti allunga, Tucker litiga ogni tanto con il ferro ma la sua prestazione resta eccezionale. Martinoni e Geist finiscono anzitempo la gara. Si gioca ormai per la differenza canestri. Ellis mette a segno 5 punti preziosissimi. Poi Leggio dalla lunetta per tornare sul -10 con cui si chiudono i conti.

Kienergia Rieti – Novipiù Monferrato Basket 88-78 (21-27, 22-12, 23-14, 22-25)

Kienergia Rieti: Darryl Tucker 28 (9/12, 0/0),Jordan Geist 15 (4/9, 0/2),Paolo Rotondo 12 (4/5, 0/0),Maurizio Del testa 9 (0/1, 2/4),Ruben Zugno 9 (3/4, 1/2),Marco Timperi 7 (1/6, 1/2),Lucas Maglietti 4 (1/1, 0/0),Davide Bonacini 4 (2/3, 0/0),Paolo Paci 0 (0/4, 0/0),Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0),Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0),Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Gianmarco Leggio 23 (2/3, 4/6),Niccolo Martinoni 17 (7/11, 0/0),Lucio Redivo 11 (3/7, 0/5),Aaron Carver 9 (3/6, 0/0),Quinn Ellis 7 (2/5, 1/1),Nicolo Castellino 6 (1/3, 1/2),Karl markus Poom 5 (0/1, 1/3),Matteo Formenti 0 (0/2, 0/2),Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/5),Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Luca Valentini 0 (0/0, 0/0).

Foto: Massimo Rinaldi