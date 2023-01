Ospedale di Casale: ancora un’aggressione alla stessa infermiera

Casale Monferrato – Ancora un’aggressione ai danni di un’infermiera all’ospedale di Casale a distanza di una settimana dall’ultima sempre nello stesso nosocomio. Da ottobre l’infermiera aggredita ieri è alla quarta violenza commessa dallo stesso uomo, pare uno straniero residente a Casale Popolo. Come dichiarato da Alberto Accordi, segretario provinciale del Fials, gli episodi si sono verificati sia in forma fisica che verbale. L’uomo, un barbone che si aggira nei dintorni dell’ospedale, ha preso di mira la stessa infermiera fin dall’ottobre scorso. Tutti gli episodi si sono verificati vicino all’ambulatorio di Medicina generale dove la donna lavora. Nessun controllo all’entrata per cui l’uomo sarebbe entrato senza problemi. L’infermiera ha sempre denunciato le violenze ma fino ad oggi non si sarebbero presi provvedimenti. In proposito Accordi ha dichiarato: “L’Asl-Al ci ha detto che avrebbe messo in atto misure di tutela ma evidentemente non sono bastate. I varchi non sono presidiati, a differenza di quanto avviene di notte col pronto soccorso per mezzo di un vigilante. Vorrei che i lavoratori fossero tutelati correttamente all’atto del loro lavoro”.