Un Casale inesistente battuto a Borgosesia

Borgosesia (Borgosesia 1 – Casale 0 ) – Partita senza storia coi padroni di casa costantemente in attacco e i monferrini in affanno. Ieri s’è visto un Casale costantemente in affanno battuto da un Borgosesia mediocre. Ed è ancora una sconfitta per il Casale dei ragazzini per un malefico gol di Fossati al 28′ del primo tempo. Ora il Casale deve affrontare due turni consecutivi al Palli, domenica col Chieri e mercoledì 8 febbraio, in un ennesimo turno infrasettimanale, col Ligorna.

Borgosesia (3-4-3): Gilli V.; Pierantozzi, Gilli F. (16’st Giraudo),Frana (13’st Donadio); Monteleone, Lauciello (24’st Mirarchi),Colombo, Vecchi (36’st Pecci); Favale, Fossati, D’Ambrosio (13’st Rekkab). All.: Lunardon.

Casale Fbc (5-4-1): Dragone; Bouchbika (36’ st Ganassi),Zoboli (10’st Cipollone), De Felice, Cardamone, Vicini; Kemayou (19’st Varallo), Lanza, Petracca, Mazzucco; Daidola. Bissolino.

Arbitro: Bolani di Pesaro.

Guardalinee: Allevi di San Benedetto del Tronto e Gasparini di Macerata.

Gol: 28’pt Fossati (B).

Corner: 9-0.

Recuperi: 1+5.