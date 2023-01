Alla commemorazione del partigiano russo Fjodor Poletaev non sarà presente il Comune data la crisi internazionale

Cantalupo Ligure – Scintille fra l’Anpi e il Comune a proposito della commemorazione del partigiano Fjodor Poletaev, ucciso il 2 febbraio 1945 dai tedeschi durante la battaglia di Cantalupo Ligure. Se infatti l’Anpi inviterà come fa ogni anno il console russo, il Comune non parteciperà alla cerimonia, a causa dei pessimi rapporti con la Russia di oggi per la guerra in Ucraina. Per questo motivo la cerimonia molto probabilmente si terrà in forma meno solenne giovedì alle 9 sotto il monumento di Poletaev a Cantalulpo Ligure, organizzata da Anpi che nel manifesto ha mantenuto anche il logo del Comune. Il sindaco Pierluigi Debenedetti ha dichiarato che il Comune di Cantalupo non sarà presente per non essere in contrasto con le scelte di un governo nazionale rispetto alla politica estera per cui l’Italia sta inviando armi e promuovendo sanzioni contro la Russia. Prima delle 9 il Sindaco con altri amministratori comunali deporranno un mazzo di fiori ai piedi del monumento per poi ritirarsi. Alla cerimonia in forma ridotta parteciperanno invece l’Anpi di Genova e Alessandria.