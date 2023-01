Due auto fuori strada a Borgo San Martino

Borgo San Martino – A mezzogiorno, lungo la provinciale 55, a Borgo San Martino, tra Ticineto e il Lago dei Dieci, dopo un sorpasso azzardato, una Fiat Stilo ha urtato la fiancata di un’Alfa che proveniva in senso inverso, per poi scontrarsi frontalmente con una Toyota. Tutti sono finiti fuori strada. Sul posto i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i Carabinieri che hanno raccolto i dati pe ricostruire la dinamica dell’incidente. Per fortuna i conducenti non hanno riportato ferite gravi. I pompieri hanno liberato dall’auto l’uomo al volante della Toyota, poi affidato ai sanitari con la moglie del conducente della Fiat. Illeso l’automobilista alla guida dell’Alfa.