Ispettori del Mef a Palazzo Rosso per controllare i bilanci

Alessandria – A febbraio arriverà un ispettore della Ragioneria dello Stato per verificare i conti di Palazzo Rosso che sembrano fuori controllo. Le verifiche riguarderanno il periodo che va dal 2018 al 2022 in riferimento alle società partecipate, al sistema dei controlli, ai compensi agli amministratori, agli acquisti centralizzati (elettricità, gas, telefonia), alla tempestività nei pagamenti, ai bilanci comunali dal 2018 fino al preconsuntivo 2022, agli atti adottati per l’anticorruzione. Al termine dell’ispezione sarà redatta un’accurata relazione inviata al Ministero Economia e Finanze (Mef) per cui in trenta giorni il Comune dovrà rendere note le proprie controdeduzioni. Il Mef a sua volta può decidere di inoltre la relazione alla Corte dei Conti competente per territorio che sta già controllando i bilanci di Palazzo Rosso per il riequilibrio. Tutto sembra partire dalla richiesta dell’allora presidente del consiglio comunale Emanuele Locci che nel 2019 aveva inviato una relazione in riferimento alla situazione finanziaria del Comune.