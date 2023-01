Maltrattamenti ai carcerati delle Vallette: chiesta condanna di un anno per l’ex direttore Minervini

Torino – Stamane in Assise il pm Francesco Pelosi – nel processo che riguarda presunti episodi di tortura tra il 2017 e il 2019 nel padiglione in cui sono detenuti i molestatori sessuali – ha chiesto un anno per l’ex direttore del carcere Lorusso e Cutugno Domenico Minervini, un anno e due mesi per l’ex comandante della polizia penitenziaria Giovanni Battista Alberotanza e quattro anni per l’agente Alessandro Apostolico. I tre hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato, mentre gli altri 21 imputati hanno optato per il rito ordinario. Secondo le accuse, gli agenti avrebbero umiliato e picchiato con calci e pugni i detenuti e avrebbero indossato i guanti per non lasciare tracce.