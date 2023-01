Si ribalta sul cavalcavia: danni all’auto, lievi ferite per il conducente

Alessandria – Ieri sera verso le 11:30 un’utilitaria Citroen, per motivi in corso di accertamento, s’è ribaltata lungo la discesa del Dopolavoro Ferroviario mentre percorreva il cavalcavia di Viale Brigata Ravenna. Dopo essere uscita di strada l’auto s’è capovolta strisciando sull’asfalto. Per fortuna il conducente che era solo non ha riportato gravi lesioni. Sul posto i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, la Polizia Municipale e una squadra del 118. Il traffico è tornato normale verso la mezzanotte.