Alessandria – Un uomo di 76 anni al volante della sua auto, per cause in corso di accertamento, stamane è andato a sbattere contro il guardrail sullo svincolo che dalla tangenziale est conduce al centro commerciale Panorama. L’uomo al volante è illeso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale e una squadra del 118. La viabilità non ha subito rallentamenti.