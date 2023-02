L’Alessandria perde in casa: ci risiamo

Alessandria (Alessandria 0 – Rimini 1) – Il Rimini segna subito con Delcarro e fallisce un rigore ma alla fine porta a casa i tre punti, per la sua prima vittoria del girone di ritorno. Niente da fare per i Grigi che subiscono invece la prima sconfitta casalinga, nonostante un secondo tempo arrembante. Ospiti in vantaggio già al 5′ grazie a Delcarro che sfrutta di testa un cross di Laverone. Un minuto dopo l’estremo difensore dei Grigi para un rigore a Santini concesso per un fallo su di lui da parte di Rota. Per i Grigi è Galeandro al 64′ che tenta la conclusione a rete con la punta su passaggio di Cori, ma blocca Zaccagno che si esibisce di nuovo al 91′ parando un destro di Ghazoul.

Alessandria: 1 Marietta, 5 Checchi, 10 Martignago (15′ st 99 Cori), 11 Galeandro, 21 Rota (15′ st 13 Nunzella), 25 Baldi, 27 Ghiozzi (1′ st 8 Lombardi), 66 Sabbione, 73 Lamesta (35′ st 9 Sylla), 77 Guidetti (35′ st 34 Gazoul). All. Rebuffi.

Rimini: 12 Zaccagno, 5 Pasa (24′ st 4 Tanasa), 6 Panelli, 8 Delcarro (38′ pt 26 Biondi), 13 Regini, 16 Mattia Rossetti (17′ st 10 Gabbianelli), 25 Allievi, 27 Laverone, 29 Santini, 38 Matteo Rossetti (1′ st 7 Tonelli), 99 Vano (16′ st 9 Mencagli). All. Gaburro.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Gol: 5′ pt Delcarro.

Ammoniti: Sabbione, Matteo Rossetti, Rota, Mencagli, Lombardi.

Corner: 5-2.