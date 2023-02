Alessandria – Dopo la carambola di lunedì sera che ha visto uscire di strada un’utilitaria Citroen, stanotte verso mezzanotte sullo stesso cavalcavia di Viale Brigata Ravenna una Panda si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Sul posto il carro attrezzi per il recupero del veicolo ribaltato, una pattuglia della Polizia e una squadra del 118 che ha soccorso il conducente. Per fortuna non si registrano feriti.