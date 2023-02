Ancora un’auto che si ribalta ed esce di strada in centro città

Alessandria – Terzo incidente in quattro giorni ad Alessandria, nella zona di Viale Brigata Ravenna, per la precisione all’incrocio con Spalto Borgoglio, stamane verso le 10. Per cause in corso di accertamento una donna alla guida di una Fiat Seicento proveniente dalla stazione ferroviaria e diretta al cavalcavia del Rione Cristo, in prossimità della rotatoria ha perso il controllo dell’auto e, dopo un testacoda, è finita nell’aiuola abbattendo anche un palo della segnaletica stradale. Sul posto i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i Carabinieri. Per fortuna non ci sono stati feriti.