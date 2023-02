Noi l’abbiamo scritto, in beata solitudine come sempre e azzeccandoci in pieno come al solito, in questo articolo: https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/01/23/ministro-matteo-piantedosi-da-napoli-non-ci-prenda-per-i-fondelli-arresti-i-capi-non-i-camerieri-della-mafia/