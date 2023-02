Ridotta la pena per l’operaio omosessuale che ha inferto 130 coltellate al marito

Torino – La Corte d’Assise d’Appello con la sentenza di ieri ha ridotto la pena da 25 a 21 anni e sei mesi per Luca Meloni (nella foto col vestito chiaro), 43 anni, operaio, attualmente in carcere a Verbania. Deve rispondere di omicidio e rapina per aver ucciso con 130 coltellate il marito omosessuale Fabio Spiga il 26 ottobre 2020 nell’abitazione di Via Caccia a Casale Monferrato. Il suo legale ha rinunciato a due motivi di ricorso: la disposizione di una nuova perizia per valutare la capacità di intendere e volere del suo assistito e la contestazione dell’accusa di rapina, ottenendo così lo sconto di pena. Secondo la ricostruzione dei fatti Meloni sarebbe rincasato lunedì 26 ottobre 2020 sotto l’effetto della droga. Iniziava una discussione col “marito” che culminava nell’aggressione letale. Il motivo dell’alterco fra i due sarebbe stato l’utilizzo d’un bancomat all’insaputa dell’altro. Secondo la difesa, però, il bancomat sarebbe stato condiviso da imputato e vittima, quindi non ci sarebbe stata rapina.

Foto di Dagospia