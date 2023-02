Masone – Sono circa sette i chilometri di coda sulla A26 per un incidente stradale tra un’auto e un Tir avvenuto intorno a mezzogiorno nel tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 in direzione Genova. Il bilancio è di quattro feriti già ricoverati in codice giallo all’ospedale Evangelico di Voltri. Sul posto, oltre a due pattuglie Polstrada, i Vigili del Fuoco e tre ambulanze del 118.