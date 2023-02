Di notte sfida una Volante della Polizia con l’auto lanciata alla massima velocità: fermato e arrestato

Alessandria – Arrestato pirata della strada che aveva ingaggiato una gara con le Volanti della Questura. I fatti risalgono alla notte fra venerdì 27 gennaio e sabato 28. La corsa è stata ingaggiata da un operaio quarantenne di Chieti alla guida della sua Nissan Qashqai con a bordo un passeggero. Era l’una e mezza quando una pattuglia della Polizia ha visto sfrecciare la Nissan all’altezza del Retail Park di Via Marengo, in direzione Novi. Scattava l’inseguimento con tanto di sirene e lampeggianti, ma il pirata della strada invece di fermarsi ha proseguito a tavoletta, infrangendo una serie notevole di articoli del codice della strada e imboccando la prima rotatoria al contrario. Per fortuna a quell’ora della notte per strada non c’era quasi nessuno per cui non si sono registrati incidenti con feriti. L’unica collisione è stata quella della Volante che è stata urtata e ha rischiato di finire fuori strada. L’inseguimento è finito all’altezza del cimitero di Spinetta Marengo dove gli agenti hanno fermato il conducente scatenato. Quando gli agenti hanno intimato ai due della Nissan di scendere era del tutto evidente che fossero in preda ai fumi dell’alcol. Il conducente, già gravato da precedenti penali per spaccio e colpito dalla misura di prevenzione del D.A.Spo., è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, denunciato all’Autorità Giudiziaria per la guida in stato di ebbrezza oltre alla contestazione delle numerose sanzioni amministrative previste per le violazioni al Codice della Strada.