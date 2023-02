Disastro viabilità, in autostrada non si può più viaggiare: stamane incidente e code sulla A7

Vignole Borbera – Mentre gli automobilisti si stanno associando a comitati simili a quelli dei pendolari dei treni, per contrastare il disastro che regna perenne nelle autostrade italiane, con particolare riferimento, per quando riguarda le nostre zone, tra Piemonte e Liguria, dopo le code chilometriche di ieri su A26 e A7, anche stamane, a causa di un incidente sulla A7 a Vignole Borbera che si è verificato stamane verso le 9:30, s’è formata una coda di oltre cinque chilometri in direzione Milano. L’incidente è stato causato da un Tir all’altezza del km 86. Per circa mezzora è stato chiuso in entrata il casello di Vignole Borbera in direzione nord, riaperto dopo circa un’ora.