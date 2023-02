Il Cit è fallito e sarà venduto all’asta: e i cittadini pagano

Novi – Chi fallisce lo deve fare coi suoi soldi senza coinvolgere altri. E se i suoi beni vanno all’asta, devono essere i suoi, non quelli degli altri. Invece a Novi hanno la buona abitudine di fallire coi soldi degli altri come è successo per il Cit (Consorzio Intercomunale Trasporti) dichiarato fallito qualche giorno fa, che ora va all’asta. Ma il Cit non è dei politici in quanto appartiene ai Comuni consorziati, fatto coi soldi dei cittadini. Il bando di vendita è previsto per fine mese. Per consentire la continuità del servizio il Comune di Novi ha deliberato l’affidamento del servizio di scuolabus al Cit sino alla fine di giugno.