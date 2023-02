Dal Circolo “Su Nuraghe” di Alessandria – Corso di grafica creativa

Oggi, sabato 4 febbraio, ha preso il via al Circolo “Su Nuraghe” di Alessandria il corso di Grafica creativa contemplato nel progetto regionale “Laboratorio creativo per i giovani sardi emigrati in Piemonte”.

Per i sedici iscritti è stato il primo giorno di scuola

Diversi per età e preparazione scolastica sono uniti dalla stessa passione per il disegno, la grafica e la web art. Il corso asseconderà la loro attitudine artistica offrendo un bagaglio tecnico che sviluppi e traduca in forme e colori le loro innate capacità creative. Tra tanti sorrisi e una malcelata emozione gli allievi hanno rotto il ghiaccio e prima di tuffarsi nel vasto mondo dell’informatica si sono con immersi con attenzione nella lettura attenta della brochure riportante la finalità del corso e gli obiettivi da raggiungere. Sono consapevoli che il percorso formativo è quanto mai serio e impegnativo.

Finalità

Il progetto si rivolge a giovani emigrati sardi proponendo un’attività di laboratorio nel campo di pubbliche relazioni, comunicazione digitale, promozione, pubblicità e arte. L’output sarà la realizzazione d’un logo, d’un murales e d’un webdoc.

Obiettivo

Il Corso si propone di preparare i giovani a eseguire rappresentazioni grafiche e tradurre l’idea pubblicitaria in un progetto grafico. La buona padronanza di Word, Power Point, Publisher, Inksape, Photoshop, Illustrator e InDesign permetterà loro di realizzare l’impostazione grafica di depliant, relazioni, presentazioni aziendali, inserti pubblicitari, opuscoli, locandine, manifesti, loghi, bigliettini da visita, cataloghi, packaging, riviste e giornali: di diventare, insomma, un vero e proprio Graphic Designer, una delle professioni più ricercate nel mondo del lavoro. Una figura basilare in un mondo digitale sempre più dominato dalle immagini e dall’innovazione creativa. Una professione che si muove nell’ambito della comunicazione visiva dettando campagne promozionali e pubblicitarie in grado di rispondere alla dinamiche sociali, alle logiche commerciali e di leggere una realtà in continua rapida evoluzione.

Punti di forza

Il progetto mira a favorire l’ingresso e la mobilità all’interno del mercato del lavoro dei giovani sardi emigrati. L’attività si sviluppa attraverso un percorso didattico teorico-pratico in grado di fornire, agli allievi, competenze nel campo della computergrafica, attraverso l’insegnamento di software specifici, dalla semplice videoscrittura alla grafica industriale, inoltre il target finale sarà la realizzazione pratica delle idee messe in campo.

Risultato finale

Il risultato finale sarà la creazione di un logo che visivamente rappresenti l’emigrazione sarda nel mondo, la realizzazione di un murales da collocare sulla facciata bianca del circolo che onori la memoria di Grazia Deledda e di Webdoc, un sito che accompagnerà il lavoro dalla fase concettuale a quella esecutiva e che documenterà il lavoro svolto. Tutte le idee grafiche saranno esposte, fotografate e pubblicate on-line su questo sito internet.

Didattica.

L’idea

Il Laboratorio creativo di Alessandria è stato ideato secondo i più moderni livelli didattici affidando il corso a docenti di sicura professionalità. Le lezioni saranno tenute in presenza per assicurare la massima interazione docente-studente. Il corso andrà avanti per 11 mesi, per 3 ore settimanali, negli ampi spazi della sede sociale. Ai frequentatori sprovvisti di computer l’organizzazione metterà a disposizione un pc portatile. La frequenza è gratuita, il vitto le spese di trasporto sono a carico degli organizzatori.

Sebastiano Tettei