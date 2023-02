Donna di 36 anni finisce all’ospedale dopo essere stata investita da un’auto davanti alle Poste di Piazzale Curiel

Alessandria – È finita all’ospedale in codice arancione la donna di 36 anni di Guazzora nel tortonese investita stamane verso le undici da una Citroen C2 condotta da un alessandrino di 42 anni davanti all’ufficio postale di Piazza Curiel. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e una squadra del 118. Ad essere soccorsa è stata una donna, fortunatamente non ha riportato lesioni serie. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente ma non ha fornito dettagli.