L’Alessandria colabrodo perde ancora: la Serie D è all’orizzonte?

Pontedera (Pontedera 2 – Alessandria 0) – L’Alessandria ha perso. Non è una notizia, ma dobbiamo scriverne. Grigi abulici, messi male in campo (prima c’era il classico 1-2-3-5 che funzionava benissimo, oggi non si capisce più niente), i Mandrogni le hanno prese un’altra volta. La squadra che, solo tre anni fa, voleva andare in Serie A, se continua così finirà in Serie D. Al di là dei cambi di modulo cari a chi di Calcio non capisce niente, questi undici non hanno carattere, non sanno stare in campo, non corrono, tirano indietro la gamba, per cui vincono sempre gli altri. In avvio di ripresa i Grigi fanno qualche sortita ma è roba da ridere mentre gli etruschi, vanno in vantaggio al 43′ con Ianesi. Nella ripresa la musica non cambia e i padroni di casa raddoppiano con Peli al 52′. Unica consolazione un gol di Galeandro ( che sarebbe meglio chiamare Goleandro) ma è fuorigioco. Niente da fare.

Pontedera (3-5-2): Stancampiano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Perretta (84′ Bonfanti), Ladinetti, Catanese (84′ Shiba), Guidi (59′ Somma), Peli (65′ Benedetti); Ianesi (84′ Cioffi), Nicastro. Allenatore: Massimiliano Canzi.

Alessandria (4-4-2): Marietta; Baldi, Sabbione (74′ Martignago), Sini, Nunzella; Lamesta (63′ Gazoul), Nichetti (81’ Checchi), Guidetti, G. Renault (81′ C. Renault); Galeandro, Lamesta; Cori (63′ Sylla). Allenatore: Fabio Rebuffi.

Gol: 43′ Ianesi (P), 52′ Peli (P).

Arbitro: Pezzopane (L’Aquila).