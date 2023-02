Pallacanestro Femminile – Alessandria Volley vicina alla vittoria finale

Pozzolo Formigaro – Consolida il primato l’Alessandria Volley battendo nella penultima giornata del campionato di prima divisione il Lions Pozzolo con un secco tre a zero. Le ragazze di mister De Magistris soffrono nel primo set mantenendo la gara in equilibrio per poi dilagare nel secondo e nel terzo. Nel primo il punteggio è di 19-25 in favore delle Alessandrine che esprimono un gioco uniforme portando alcune ragazze, vedi Franzin e Almeta, a esprimere 5 punti a testa. Nel secondo dilagano con un punteggio di 11-25 per poi chiudere nel terzo 16-25. Finisce tre a zero per le alessandrine che vedono sempre più vicina la vittoria del campionato.

Lions Pozzolo Volley – Alessandria Volley 0-3

Lions Pozzolo Volley: 22 Bailo, 6 Barbagelata, 38 Barbieri, 24 Campanile, 11 Carrea, 20 Colaianni, 10 Cordone, 27 Cuzzolin, 34 Lolaico, 3 Martinengo, 28 Micheli, 2 Rebizzi, 35 Sidane, 55 Vallese. All. Amelotti

Alessandria Volley: 10 Almeta, 16 Bianco, 6 De Magistris, 4 Falocco, 5 Fili, 8 Franzin M, 11 Franzin V, 17 Giampaolo Maggiora, 13 Lici, 12 Monge Roffarello, 18 Nieddu, 9 Oberti, 3 Repetto. All. De Magistris.

Arbitro: Carlo Ramella