Treni: Asti-Milano è una realtà, Alessandria può attendere

Asti – È in servizio da ieri, sui binari piemontesi, il quarto treno Rock, che accompagnerà i passeggeri in viaggio sulle linee Torino-Milano e Asti-Milano. Alessandria può attendere. Dal Gruppo FS assicurano (?) che prosegue spedito l’ammodernamento della flotta dei treni metropolitani e regionali Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS). Un programma che in Piemonte è iniziato nel 2021, prevedendo complessivamente un totale di 33 Pop e 38 Rock, grazie ai Contratti del Servizio Ferroviario Metropolitano e Regionale, stipulati con Regione Piemonte, e investimenti per circa 1 miliardo di euro. A regime, l’entrata in servizio dei 71 nuovi treni permetterà di dimezzare l’età media dei treni Regionali passando a 14,3 anni, per arrivare a 3 anni e mezzo per il Servizio Ferroviario Metropolitano.