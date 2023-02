Alessandria – Ieri pomeriggio verso le tre e mezza in Largo Catania (zona stadio) un uomo e il suo cane sono stati investiti da un’auto. Sono finiti all’ospedale entrambi: il padrone al Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, “Fido” alla clinica per animali Marengo. Non sono in pericolo di vita. Sul posto si sono portati una squadra del 118 e una pattuglia della Polizia Locale che ha eseguito i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del sinistro.