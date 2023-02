Ora scendono in campo gli “Strizza Cervelli” del Piemonte per dare nuovo vigore all’Ordine Professionale

Alessandria (Max Corradi) – Anche in Piemonte è stata costituita la sezione regionale di “Professione e Solidarietà”, un combattivo gruppo di psicologi che punta a una decisa riforma per favorire ulteriore correttezza e trasparenza dell’Ordine Professionale nazionale e regionale, accusato di scarsa attività a tutela della categoria, con ruoli importanti sia a livello privato che pubblico (nei Tribunali, nelle Asl, nelle RSA dove è stato in prima linea durante la pandemia) e d’intrecci talvolta non trasparenti fra i suoi vertici e il potere politico e accademico (infatti alcuni ordini regionali sono commissariati, come in Puglia). Abbiamo sentito il coordinatore regionale, il nostro amico di tante battaglie, professor Fabio Tirelli di Alessandria, psicoterapeuta fra i più anziani e noto soprattutto come scrittore e conferenziere, nonché come rappresentante delle organizzazioni dei gestori di residenze per anziani.

Una sola domanda.

Un’altra gatta da pelare per lei?

“Più che altro un impegno a tempo in attesa che qualche giovane collega se la senta di prendere il ruolo. Già perché il mio obiettivo e di tutta l associazione è di tutelare i giovani psicologi che dopo aver studiato almeno 9 anni fra Università Master e specializzazione , costose e impegnative, percepiscono compensi da fame, si parla in casi estremi di otto euro all’ora, una vergogna. L’ associazione parteciperà in Piemonte alle prossime elezioni dell’Ordine, per cui siamo alla ricerca di colleghi che vogliano impegnarsi, sottoscrivendo anche un programma di assoluta trasparenza e rigore per combattere le degenerazioni di questo è tutti gli ordini professionali , in particolare la condiscendenza con la politica e le Istituzioni , una specie di tessera del pane indegna di un Paese civile. Contiamo su una Presidente Nazionale, la Professoressa Iessica Ciofi, attivissima e molto mobile che inviteremo in Piemonte per darci sostegno nel formare un gruppo numeroso e creare, se sarà possibile, una lista di candidati che si presenti alle prossime elezioni di quest’anno”.

I nostri migliori auguri per questa iniziativa, dal sapore giacobino che ci piace tanto.