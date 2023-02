Per la precisione, egregio Gadi Luzzatto Voghera, la benedizione di Yahweh consisteva nel dono di beni materiali e Abramo era un potente col suo esercito: di spirituale non c’è niente (video)

di Andrea Guenna – Quel “precisino” di Gadi Luzzatto Voghera (nella foto a sinistra tratta da “Osservatorio Antisemitismo”) – uno che la sa lunga, vicino a Elly Schlein (nella foto a destra tratta da Wikipedia), prossima segretario del PD – direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) di Milano, che ci ha fatto le pulci tempo fa e ci ha perfino denunciato all’Ordine dei Giornalisti perché avevamo dubitato della trasparenza morale di Soros, dovrebbe guardare il video di Biglino e smetterla di dare lezioni agli altri.

Prima, studi bene e poi parli e agisca, come insegna Gesù, che era ebreo come lui.

Così, per la precisione… appunto.