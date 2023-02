Masone – A causa d’un grosso cantiere che occupa un’intera corsia nel tratto tra Varazze e Arenzano, si registrano disagi sulla A26 (Genova-Gravellona) con una coda di ben 8 chilometri. Stamane gli automobilisti in coda hanno dato vita a un’altra protesta spontanea. La situazione sta andando fuori controllo e in alcuni casi deve intervenire Polstrada per riportare la calma. Ma la misura è colma.