Controlli a tappeto della Polizia con l’aiuto del cane Orso

Alessandria – I servizi straordinari di controllo del territorio hanno visto gli agenti della Polizia di Stato impegnati nel capoluogo e ad Acqui Terme nella scorsa settimana a porre particolare attenzione alle stazioni ferroviarie e zone limitrofe, oltre che ai centri cittadini.

Complessivamente sono stati impiegati 3 equipaggi della Questura con 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, 6 unità della Polizia Ferroviaria della Sezione di Alessandria e sul territorio acquese dal cane Orso, in forza alla Polizia Locale di Alessandria e 2 unità della Polizia Municipale di Acqui Terme. È stato possibile identificare ben 101 persone, controllare 15 veicoli e irrogare, a 3 soggetti, sanzioni amministrative per la detenzione di stupefacente per fini personali col sequestro di alcuni grammi di hashish, scoperto dal fido Orso.

Dalla Questura di Alessandria fanno sapere che l’attività proseguirà nelle prossime settimane sia nel capoluogo che in provincia.