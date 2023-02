Terremoto nel centrodestra a Novi: bocciata per ora la candidatura di Bertoli

Novi Ligure – Marco Bertoli, al quale molti addebitano la responsabilità di aver messo in crisi la giunta del sindaco Gian Paolo Cabella (centrodestra), presentato da Fratelli d’Italia nella riunione di sabato nella sede di Forza Italia come candidato sindaco per il centrodestra alle prossime amministrative, ha causato reazioni contrarie da parte della Lega e della stessa Forza Italia. La riunione si è quindi interrotta coi rappresentanti di FdI che se ne sono andati. Alla riunione erano presenti anche Ugo Cavallera e Giuseppe Rapisarda per Forza Italia, Edoardo Moncalvo e Lino Pettazzi per la Lega.