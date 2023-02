A scuola si studia logistica, che è importante per il futuro della nostra provincia

Casale Monferrato – Lezione di Logistica ieri all’azienda Bcube di Casale per gli studenti del Sobrero del primo biennio. Questa lezione dimostra come la Logistica sia estremamente importante per lo sviluppo della provincia di Alessandria, un settore curato da anni dalla Fondazione Slala del presidente Cesare Rossini. Alla lezione erano presenti una cinquantina di ragazzi accolti dal vicepresidente della Bcube, Umberto Bonzano, che con il suo staff ha spiegato cos’è la logistica, quali competenze richiede, quali strutture usa e di quali piattaforme necessita, anche con uso dei droni.