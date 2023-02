Questa mattina a Voltaggio, cantiere terzo valico in provincia di Alessandria, opera inutile e dannosa, un operaio morto e un altro ferito.

USB e Rete Iside: “Più di 100 i morti di lavoro in questo inizio 2023, per fermare la strage istituire il reato di omicidio sul lavoro”.

USB e Rete Iside, forti di un lavoro di collaborazione solida che prosegue da anni sul fronte salute e sicurezza sul lavoro, ribadiscono che l’unica cifra di morti di lavoro accettabile è “zero” ed un modo per azzerare i decessi è l’istituzione del reato di omicidio sul lavoro.

Per USB Alessandria

Giovanni Maccarino