Danneggiati i tralicci sul monte Leco per solidarietà al compagno Cospito

Voltaggio – Sarebbe opera di un gruppo anarchico l’atto di vandalismo scoperto domenica mattina sul Monte Leco al Passo della Bocchetta in territorio di Voltaggio ai danni di alcuni ripetitori di alcune compagnie telefoniche e ponti radio di aziende e istituzioni, come i vigili del fuoco, al confine con la Liguria ai quali sono stati tagliati i cavi. La rivendicazione del fatto è stata pubblicata su un sito del movimento anarchico. I sabotatori hanno agito in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito, l’anarchico accusato di aver gambizzato una persona e di aver cercato di organizzare un attentato a Fossano, finito per questo in carcere al 41 bis. A scoprire il sabotaggio sarebbe stato un tecnico intervenuto domenica mattina per una manutenzione.