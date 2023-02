In sei a bordo di un’auto rubata tentano la fuga ma i Carabinieri li fermano

Casale Monferrato – Due sono finiti in carcere, altri 4 denunciati. Si tratta dei sei giovani, tra i 16 e i 22 anni, che erano in sei a bordo di un’auto rubata e devono rispondere di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri notte i Carabinieri con la collaborazione del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, un 22enne e un 20enne della provincia di Asti. Erano a bordo di una Ford Focus – risultata rubata domenica nell’astigiano ai danni di un albanese di 41 anni – con altri quattro passeggeri (uno di 16 anni, due di 17 anni e uno di 20 anni) che, mentre percorrevano la SP 457 nel Comune di Cereseto (Al), non si sono fermati all’alt per darsi alla fuga a tutta velocità. Scattava l’inseguimenti dei Carabinieri che li raggiungevano a Casale Monferrato e li bloccavano. Ma i ragazzi abbandonavano l’auto e se la davano a gambe facendo perdere temporaneamente le loro tracce. Le immediate ricerche eseguite da una pattuglia del Nucleo Radiomobile con l’appoggio di una volante della Polizia di Stato hanno consentito di rintracciare i fuggiaschi nei pressi dell’Hotel Candiani dove sono stati bloccati e tratti in arresto. A bordo dell’auto sono stati trovati 15 kg di cavi elettrici risultati rubati, arnesi atti allo scasso e di due braccialetti in argento.