La casalese Cristina Bargero nuova presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese

Torino – Ha ottenuto 32 voti a favore su 39 votanti (7 astenuti) la casalese Cristina Bargero che è la nuova presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese. Si completa così il rinnovo dell’intero Cda, composto da Raffaele Bianco (rappresentante bacino Città metropolitana di Torino), Federico Binatti (rappresentante bacino nord-est), Daniele Demaria (rappresentante bacino Cuneo) e Giovanni Currado (rappresentante bacino sud-est). 48 anni di Casale Monferrato, Cristina Bargero, succede all’architetto Licia Nigrogno, in carica dal 20 maggio 2020. Laureata in Giurisprudenza, Bargero ha conseguito due titoli di Master, rispettivamente in analisi delle politiche pubbliche e in Pubblica Amministrazione. È ricercatrice presso l’Istituto ricerche economiche e sociali della Regione Piemonte, nonché autrice di diverse pubblicazioni. Si occupa delle tematiche relative alle politiche pubbliche ed in particolare a quelle dello sviluppo economico del territorio e della finanza locale. A fine dicembre 2020 entrava nel consiglio di amministrazione di Trenitalia. Tra le fondatrici nel 2007 del Partito Democratico (PD) nella provincia di Alessandria, il 29 dicembre 2012 partecipa alle primarie “Parlamentarie” indette dal PD per la scelta dei candidati parlamentari del Partito Democratico alle elezioni politiche del 2013, dove risulta la seconda più votata nella provincia di Alessandria, dietro solo a Daniele Borioli. Entrata così nella lista di candidati per la Camera dei deputati alle elezioni politiche del 2013 per la circoscrizione Piemonte 2. Il 24-25 febbraio 2013 viene eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati. Alle elezioni politiche del 2018 è candidata al Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Vercelli, ma non è più eletta, e giunge infatti dietro all’esponente del centro-destra, in quota forzista, Gilberto Pichetto Fratin (46,97%) e al candidato del Movimento 5 Stelle Ezio Conti (23,82%). Nel 2019 abbandona il PD e aderisce a Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi di stampo liberale e centrista.