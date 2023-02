Ruba al supermercato ma è arrestata dai Carabinieri

Alessandria – È stata condannata stamane per direttissima Gyongyi Stoika, 37 anni, la donna rumena, in Italia senza fissa dimora, sorpresa ieri mattina a rubare nel negozio Risparmio Casa di Via Fausto Coppi al Quartiere Pista. Insieme a lei in negozio c’erano anche due uomini che dopo aver rovistato negli scaffali hanno prelevato delle cuffie auricolari, le hanno infilate nella borsa della donna e poi sono usciti facendo perdere le tracce. La donna che ha cercato di passare dalle casse senza pagare è stata bloccata dal personale del negozio che ha chiamato i Carabinieri. Gli uomini della Benemerita si sono immediatamente recati sul posto e l’hanno arrestata. Stamane il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora ad Alessandria. Il difensore ha chiesto i termini a difesa per cui l’udienza è stata rinviata. I due complici per ora sono riusciti a far perdere le loro tracce.