A Torino i ristoranti reggono alla crisi e superano i bar

Torino – Per la prima volta a Torino i ristoranti sono più dei bar: 5.932 contro 5.767. Lo scrive nero su bianco la Camera di Commercio. Il motivo potrebbe essere che la clientela che con lo smart working ha un po’ perso l’abitudine del pranzo al bar, e quando lo fa non si accontenta più d’un semplice “piatto tris”, ma cerca qualcosa di più sostanzioso e curato. Così, i ristoranti soppiantano i bar. Gli analisti registrano, da parte della clientela, una richiesta più attenta al cibo, mentre soffrono i bar con un’offerta limitata in quanto già dalla colazione il cliente cerca una gamma dolce e salata, e anche l’aperitivo va accompagnato da un tagliere importante e ben servito. In dieci anni sono già 1.070 i bar chiusi in città, un fenomeno di profonda crisi che interessa tutto il territorio italiano mentre continuano ad aprire nuovi ristoranti.

Foto di repertorio tratta da Trip Advisor