Asti-Cuneo, la “Salerno – Reggio Calabria de noantri”: stop ai lavori dalla Sovrintendenza

Torino – Per il tratto da Verduno a Cherasco della Asti – Cuneo la Sovrintendenza (non Soprintendenza) non ha dato il via libera alla conclusione dei lavori da parte del Gruppo Gavio. Il ministro Gennaro Sangiuliano cercherà di superare l’intoppo giovedì prossimo, in un incontro al quale parteciperanno il viceministro delle Infrastrutture Rixi, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale Gabusi, oltre alla società concessionaria della Asti-Cuneo. Intanto il ministro ha convocato a Roma il soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Alessandria, Asti e Cuneo, Lisa Accurti.