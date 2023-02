Domani a Copenaghen parte la rassegna Piedmont to Discover per promuovere i nostri vini

Casale Monferrato – Domani i produttori di vino del Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese saranno a Copenaghen dove parteciperanno a una fitta giornata di appuntamenti Business-to-business inerenti il commercio interaziendale sulle transazioni commerciali su internet. Vino di eccellenza il Grignolino, per cui Thomas Ilkjaer, uno dei principali esperti di vino italiano in Danimarca e direttore della Scuola di Sommelier danese, parlerà del Monferrato Casalese Doc con l’aiuto di nove esperti monferrini.

Il mercato danese è attualmente una delle prime 10 destinazioni per l’export italiano di vino in bottiglia e rappresenta uno dei pochi mercati in cui il vino italiano è il primo in classifica. Il 70% del mercato danese è occupato da vini provenienti da Italia, Francia, Spagna e Cile, ma i più costosi e ricercati sono proprio quelli italiani. Il consumo medio pro-capite è di circa 30-40 litri all’anno, benché non si tratti necessariamente d’un consumo legato all’abbinamento col cibo del Paese d’origine. Da evidenziare, infine, come i danesi siano interessati a vini di qualità e pregio, ma anche biologici e biodinamici provenienti da vitigni autoctoni e ben riconoscibili. Pur trattandosi d’un mercato abbastanza maturo, i consumatori, oltre a essere ben informati, sono anche curiosi e desiderosi di sperimentare vini meno noti. Da qui l’idea di Piedmont to Discover.