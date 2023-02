Bosco Marengo – Un uomo di 50 anni è morto oggi pomeriggio verso le due e mezza mentre si stava recando in macchina a Bosco Marengo lungo Via Casalcermelli poco prima della Cartiera: forse a causa d’un infarto ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada perdendo la vita. Quando i soccorritori sono arrivati per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause del sinistro.