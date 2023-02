Faceva le consegne su un monopattino sprint sfrecciando a 100 all’ora (video)

Asti – Faceva le consegne per Glovo – la startup spagnola fondata a Barcellona nel 2015 che svolge un servizio di corriere a richiesta acquistando, ritirando e consegnando i prodotti ordinati tramite la sua applicazione, presente in tutto il Piemonte e in Italia – non in bicicletta ma su un monopattino elettrico truccato che è stato ripreso in un video – ormai virale sui social – mentre sfreccia in tangenziale a 100 all’ora. Al giovane, oltre alla multa, le forze dell’ordine che lo hanno rintracciato, hanno sequestrato il monopattino in quanto non a norma. Infatti non può viaggiare su strade a scorrimento veloce e non può superare la velocità di 25 km/h nelle aree urbane.

Nell’immagine di testa, tratta da un fotogramma You Tube, il monopattino mentre sorpassa un camion.