Capannone in fiamme a Busalla, incendio spento anche dai Vigili del Fuoco di Novi

Busalla – Erano quattro le squadre impegnate a spegnere l’incendio d’un Capannone Industriale in Via Navone. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con quattro squadre, di cui una proveniente da Novi Ligure e diverse autobotti per la riserva idrica. Le fiamme hanno coinvolto materiale edile e plastico e interessando buona parte della struttura. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tuta la notte fino all’alba. Sul posto anche i Carabinieri che stanno indagando sulle cause dell’incidente.