Genova – Non succedeva da decenni: stamane l’acqua della fontana di Piazza De Ferrari era ghiacciata. L’ondata di freddo intenso continua a interessare la Liguria, attraversata da correnti gelide in arrivo dall’Europa orientale e la colonnina di mercurio scende sotto lo zero anche sulla costa. Per le previsioni meteo il freddo resterà almeno fino a domani per poi mitigarsi per l’effetto del rinforzo dell’alta pressione.