Le Fiamme Gialle di Asti eseguono 5 ordinanze di custodia cautelare dopo un sequestro di 4 milioni di euro

Asti – Alla fine delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Asti per la Procura della Repubblica, nell’ambito dell’operazione denominata “Fast Cash” – di cui una prima fase s’è conclusa il 18 ottobre 2022 con perquisizioni e sequestri al campo nomadi di Via Guerra, stamane la Guardia di Finanza ha dato applicazione, col supporto di altri Reparti del Corpo di Torino, a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone e degli arresti domiciliari per altre 3, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di usura, estorsione, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni e contestuale sequestro preventivo, per equivalente ai fini della confisca definitiva, di due aziende, un’autovettura di grossa cilindrata e conti correnti per un complessivo valore stimato di 4 milioni di euro. I destinatari del provvedimento sono alcuni pluripregiudicati per reati contro la persona e il patrimonio, i quali nell’ultimo biennio risultano aver avviato, con mezzi finanziari opachi, una florida attività di commercio di rottami ferrosi, i cui proventi, non dichiarati all’Erario per diversi milioni di euro, venivano in parte destinati all’esercizio dell’usura, a tassi superiori al 2500%, nei confronti di cittadini in gravi difficoltà economiche, su cui i medesimi perpetravano azioni intimidatorie violente per raccolta e assoggettarli a condizione di sudditanza per fini di lucro. Documentato anche l’auto-riciclaggio di alcuni proventi di usura e soprattutto la volontà di schermare il patrimonio illecito accumulato, frutto di plurimi delitti ambientali e illeciti di evasione fiscale, attraverso l’intestazione fittizia a prestanome. Le operazioni di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria delle fiamme gialle di oggi, che hanno visto impegnati oltre 30 militari, per l’applicazione delle succitate misure cautelari personali e patrimoniali, sono state disposte dall’Autorità Giudiziaria.