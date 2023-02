Novi Ligure – Torna in pista per la carica di sindaco l’ex sindaco di Novi Rocchino Muliere, poi capogruppo di opposizione, ma anche ex consigliere regionale. La coalizione che lo appoggia è formata da Pd, dalla lista civica 20xNovi e da altre liste civiche che arriveranno. Candidato vicesindaco sarà Simone Tedeschi del Pd. A destra per ora c’è solo molta confusione. Il Terzo Polo (Azione con Italia Viva) resta al centro e osserva.