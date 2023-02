Terzo Valico: la Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo sulla morte dell’operaio a Voltaggio

Alessandria – La Procura della Repubblica ha avviato le indagini sulla morte di Salvatore Cucè, l’operaio di 33 anni investito da una forte esplosione nel cantiere Val Lemme del Terzo Valico. I giudici hanno aperto un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Sarà l’autopsia a chiarire come sia deceduto il giovane, residente in Calabria e impiegato nel cantiere per delicate operazioni. Cucè era insieme a un collega di 54 anni che è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato a Novi Ligure.